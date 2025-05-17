Samsun'da SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın Prova Uçuşu İlgiyle İzlenildi

Samsun'da SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın Prova Uçuşu İlgiyle İzlenildi
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da yapılan SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın 1 saatlik prova uçuşu büyük ilgi gördü. Gösteri uçuşları öncesi yapılan prova, kentin farklı bölgelerinden heyecanla izlendi.

SAMSUN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gösteri yapacak olan SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın 1 saatlik prova uçuşu ilgiyle izlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kente gelen, Hava Kuvvetleri'ne bağlı Türk Yıldızları ve SoloTürk ekibi, prova uçuşu yaptı. 19 Mayıs gösterileri öncesi Samsun semalarında yaklaşık 1 saatlik prova uçuşu gerçekleştiren SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın gösterilerini kentin farklı bölgelerinde heyecanla takip edenler, cep telefonlarıyla da bu anı ölümsüzleştirdi.

Hava koşullarının durumuna göre; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda SoloTürk saat 16.00'da, Türk Yıldızları'nın da saat 16.30'da Samsun semalarında gösteri uçuşu yapacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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