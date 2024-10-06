Samsun'da Sokakta Silahlı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde sokakta silahla genci öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, Tütüncüler 2. Sokak'ta bulunan bir grup gence, dün gece gürültü yaptıkları gerekçesiyle Sabit Y. (63) tarafından tabancayla ateş edildi.

Açılan ateş sonucu grupta bulunan Ergün Mehmetcan Duman'ın (22) göğsüne mermi isabet etti.

Ağır yaralanan Ergün Mehmetcan Duman, özel araçla götürüldüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, alkollü olduğu öne sürülen Sabit Y'yi olayda kullandığı silahla ikametinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinye adliyeye getirilişi sırasında çelik yelek giydirildiği görüldü.