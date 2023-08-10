Samsun'da Sokak Ortasında Cinayet Davasında Yargıtay Kararı

Samsun'da bir kişinin sokak ortasında tabanca ve tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili davada, Yargıtay 7 kişinin daha aynı cezaya çarptırılmasını talep etti. Mahkeme, yeniden görülen davada sanıkları aynı hapis cezasına çarptırdı.

Samsun'da sokak artasında bir kişiyi tabanca ve tüfekle vurup, daha sonra tabanca ve tüfek kabzası ile kafasına vurarak ölümüne yol açtığı olayla ilgili 6'sı tutuklu 8 kişinin yargılandığı davada, 3 kişi müebbet hapis cezasına, 4 kişi de 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılırken, 1 kişi beraat etmişti. Yargıtay bu kararı bozarak 7 kişinin de aynı cezaya çarptırılmasını talep etti. Mahkeme, yeniden görülen davada daha önce verdiği kararda direnerek sanıkları yine aynı hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak'ta 19 Ağustos 2020'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsame Ünveren (24) adlı genç sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar yaralı gence yerde yatarken kafasına silah kabzası ile defalarca vurup tabanca ve tüfekle yine ateş etti. Bütün bu anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülenirken, saldırganlar daha sonra kaçtı. Silahlı saldırı sırasında Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi Cemil G. de kazara bacağından yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet edip, kafasına da darbe alarak ağır yaralanan Hüsame Ünveren sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye, Cemil G. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüsame Ünveren yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Samsun polisi olayla ilgili şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı ve 6 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 'Vahşi cinayet' ile ilgili tutuklu sanıklar Ahmet Cerrah (29), Gökhan Cerrah (36), Serkan Torunoğlu (20) Caner Şahin (24), Cengiz Akyıldız (20), Engin Can Deniz (27) ile tutuksuz olan Berna G. (27) ve Emre Can Eroğlu'nun (23) yargılanması 08.08.2021 tarihinde sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava tutuklu sanıklardan Ahmet Cerrah, Gökhan Cerrah ve Serkan Torunoğlu "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet Cerrah ayrıca "bir kişiyi kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 28 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Caner Şahin, Cengiz Akyıldız, Engin Can Deniz ve Emre Can Eroğlu'nu "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Başka bir suçtan tutuklu olup bu suçtan tutuksuz olan Emre Can Eroğlu'nun tutuklanmasına karar verildi. "Suç delillerini gizlemek" suçundan tutuksuz olarak yargılanan Berna G. ise beraat etti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği kararı bozarak "olayın iştirak halinde olduğuna" dikkat çekti. "7 sanığın da müebbet hapis cezasına çarptırılmasını" talep eden Yargıtay, kararı bozup dosyayı yeniden yargılama için Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Yerel mahkemede yeniden görülen davada, mahkeme önceki kararında direnerek yine aynı hapis cezasını uyguladı. Dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderileceği ve kararı genel kurulun vereceği öğrenildi. - SAMSUN