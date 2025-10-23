Haberler

Samsun'da Sokak Köpeğini Sürükleyen Şüpheli Serbest Bırakıldı

Samsun'da Sokak Köpeğini Sürükleyen Şüpheli Serbest Bırakıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde, bir kişinin sokak köpeğini otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyip ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı olayda, şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde F.K. (71), sokak köpeğini otomobilin arkasına bağlayıp sürükleyerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. F.K. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün Bafra'nın Bakırpınar yolunda meydana geldi. Kırmızı renkli bir otomobilin arkasına bağlanan köpeğin yol boyunca sürüklendiğini görenler, duruma müdahale etmek istedi. Ancak sürücü kaçtı. Sürücünün köpeği, mahalledeki mezarlığın arkasına bıraktığı belirlendi. İhbar üzerine gelen Bafra Belediyesi ekipleri hayvanın öldüğünü tespit etti.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görgü tanıklarının ifadelerine de başvurarak aracın sürücüsünün F.K. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan F.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliye ayrıca 'Hayvana kötü muamele' suçundan idari para cezası da uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
