Samsun'da Şok Uygulama: Alkol ve Kumar Denetimi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis tarafından yapılan şok uygulamada, umuma açık iş yerleri denetlendi, sigara içenlere ceza kesildi ve kumar oynayanlara işlem yapıldı. Ayrıca, silah ve bıçak ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis tarafından şok uygulama düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinden oluşan 127 personel ile dün akşam Çarşamba ilçesinde şok uygulama düzenlendi. Caddeler, ara sokaklar, umuma açık içkili yer, kişiler ve araçlar üzerinde yapılan aramalarda, 5 umuma açık alkollü iş yeri denetlendi, 2 iş yerine kapalı alanda sigara içirdiğinden dolayı tutanak tanzim edildi. 4 şahsa kapalı alanda sigara içtiklerinden dolayı toplam 2 bin 468 TL idari para cezası uygulandı. 28 umuma açık iş yeri kontrol edildi. 2 işyeri sahibine kumar oynanması İçin yer ve İmkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. 10 şahsa kumar oynamaktan toplam 40 bin 550 TL idari para cezası uygulandı. 1651 şahıs sorgulandı. 454 araç kontrol edildi. 7 araç sürücüsüne toplamda 40 bin 547 TL idari para cezası uygulandı. 1 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak ve yalan beyanda bulunmaktan adli işlem yapıldı.1 adet kurusıkı tabanca ve 14 adet amaç dışı bıçak ele geçirildi. - SAMSUN