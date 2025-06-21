Samsun'da Sınavı 1 Dakika ile Kaçırdı

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Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 1 dakika ile geç kalan Elif K., araba bulamadığı için sınava giremeyerek gelecek yıl tekrar deneyeceğini açıkladı.

Samsun'da sınavı 1 dakika ile kaçırdı

SAMSUN - Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumuna yetişmek isteyen bir öğrenci kapının kapanmasına 10 saniye kala içeriye girebilirken, bir öğrenci ise 1 dakika ile sınavı kaçırdı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu başladı. Öğrenciler erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okul önlerine velileri ve yakınları ile geldi.

Samsun'da sınava girecek olan öğrenciler heyecanlı dakikalar yaşadı. OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bir öğrenci kapıların kapanmasına 10 saniye kala koşarak yetişirken, Elif K. isimli bir öğrenci ise 1 dakika ile sınavı kaçırdı. Kapılar kapandığı için içeriye giremedi.

Elif K. "Sınava gelecek araba taksi bulamadığım için geç kaldım. Kimliğim belgem herşeyim yanımdaydı. Bir kaç defa girmiştim. O yüzden çok önemli değil ama artık seneye tekrar gireceğim" dedi.

Öğrenciler sınavın başlaması ile salonda ter dökerken, aileleri ise okul çevresinde Kur'an-ı Kerim okudu, örgü ördü ve piknik yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA - Güncel
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