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Samsun'da sınavda kopya düzeneği kullananlar yakalandı

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Samsun'un Canik ilçesinde sınavda kopya düzeneği kullandığı belirlenen sürücü adayı ile dışarıda bağlantı kurduğu 2 şüpheli yakalandı.

Samsun'un Canik ilçesinde sınavda kopya düzeneği kullandığı belirlenen sürücü adayı ile dışarıda bağlantı kurduğu 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ilçedeki bir lisede motorlu taşıtlar sınavında usulsüzlük yapılacağı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Okulun çevresinde yapılan aramada, T.A. ve M.T'nin sınav salonundaki G.K'ye casus kulaklık, mikrofon ve telefon vasıtasıyla kopya verdikleri tespit edildi.

Düzeneklerle yakalanan şüpheliler ile sınava giren G.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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