Samsun'da Sınav Giriş Belgesini Unutan Öğrencilere Polis Yardımı
Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan ve sınav giriş belgesini unutan öğrenciler, polis ekipleri tarafından sınava yetiştirildi. Sınava girecek olan bir kız öğrenci ve geç kalan bir erkek öğrenci, polisten yardım istedi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eksik evraklarını tamamlayan öğrencileri sınav yerlerine götürdü.
Samsun'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna girmek için sınav giriş belgesini unutan ve geç kalan öğrenciler, polis ekiplerince sınava yetiştirildi.
Samsun'da sınava girecek olan ve sınav giriş belgesini unutan bir kız öğrenci ile sınava geç kalan bir erkek öğrenci, polisten yardım istedi.
Bunun üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü şahin ve motorize ekipleri, sınav için eksik evrağını tamamladıktan sonra kız öğrenciyi sınava gireceği binaya götürdü.
Polis, sınava geç kalan öğrenciyi de hızlı ve güvenli şekilde sınava gireceği okula yetiştirdi.