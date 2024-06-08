Samsun'da Sınav Giriş Belgesini Unutan Öğrencilere Polis Yardımı

Samsun'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna girmek için sınav giriş belgesini unutan ve geç kalan öğrenciler, polis ekiplerince sınava yetiştirildi.

Samsun'da sınava girecek olan ve sınav giriş belgesini unutan bir kız öğrenci ile sınava geç kalan bir erkek öğrenci, polisten yardım istedi.

Bunun üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü şahin ve motorize ekipleri, sınav için eksik evrağını tamamladıktan sonra kız öğrenciyi sınava gireceği binaya götürdü.

Polis, sınava geç kalan öğrenciyi de hızlı ve güvenli şekilde sınava gireceği okula yetiştirdi.