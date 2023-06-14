Samsun'da Simülasyon Aracı ile Uygulamalı Trafik Eğitimi Verildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından Simülasyon Aracı ile vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi. Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen eğitimde emniyet kemerinin kullanımının önemi vurgulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliğince Simülasyon Aracı ile vatandaşlara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat Projesi" kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Simülasyon Aracı, Yakakent ilçesine konuşlandırıldı.

2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda Yakakent İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Simülasyon Aracı ile Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaş ve öğrencilerin katılımı ile emniyet kemerinin kullanımının önemi hakkında eğitim verildi.

Eğitimden 200 öğrenci ve 70 vatandaş yararlandı. - SAMSUN