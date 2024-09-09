Samsun'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı

SAMSUN - Samsun'da gece saatlerinde etkili olan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Samsun'da gök gürültülü yağış etkili oldu. Yağışın yanı sıra art arda şimşek çaktı, denize yıldırımlar düştü. Gecenin sessizliğini ise zaman zaman etkili olan gök gürültüsü bozdu.

Karadeniz üzerinde çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar, karanlık geceyi aydınlattı. Şimşekler izleyenlere görsel şölen sundu. Bulutların arkasında kalan şimşekler, gece karanlığında bulutların güzelliğini gün yüzüne çıkartırken, denize düşen yıldırımlar ise tüyleri ürpertti.

Samsun ile çevresindeki yıldırımların şiddeti ve sıklığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Yıldırım Takip Sisteminden de gözlemlendi.