Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Simit Fırınından Hırsızlık: Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da Simit Fırınından Hırsızlık: Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir simit fırınından 4 çuval susam ve sadaka kutusu çalan Muhterem Aksoy (43), polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay, fırın sahibinin ihbarı üzerine meydana geldi.

SAMSUN'da, simit fırınından 4 çuval susam ve sadaka kutusu çalan Muhterem Aksoy (43), tutuklandı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhterem Aksoy girdiği simit fırınından 20 bin lira değerindeki 4 çuval susam ve içinde 500 lira olan sadaka kutusunu çalıp kaçtı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi teknik ve fiziki çalışmalar sonucu yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Hırsızlık Güvenlik Politika 3-sayfa Ekonomi Güncel Samsun Hukuk Polis Simit Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

BRICS Zirvesi'nden dünyaya TUSAŞ mesajı

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi

Teröristlerden birinin kimliği ve örgütü tespit edildi

 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm

Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri

Yeğen Öcalan dün İmralı'ya gitti! İşte ilk sözleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 Ekim'de sağlık ocakları açık mı? 30 nerenin plakası? 30 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Ron Ely kimdir, öldü mü? Tarzan dizisi Ron Ely kaç yaşında, neden öldü? Amedspor- Pendikspor maçı ne zaman? Amedspor - Pendikspor maçı nerede oynanacak? Oosterwolde sağlık durumu ne? Jayden Oosterwolde ameliyat mı olacak? PKK üyesi Rojger kod adlı Ali Örek kim, öldü mü? TUSAŞ'a saldıran teröristler kimler? Fethullah Gülen'in ardından öne çıkan iki isim kim? HMGS sonuçları sorgulama ekranı! 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? Abdullah Aymaz kimdir? FETÖ'cü Abdullah Aymaz kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 24 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 29 nerenin plakası? 29 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.