Samsun'da Simit Fırınından Hırsızlık: Şüpheli Tutuklandı

SAMSUN'da, simit fırınından 4 çuval susam ve sadaka kutusu çalan Muhterem Aksoy (43), tutuklandı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhterem Aksoy girdiği simit fırınından 20 bin lira değerindeki 4 çuval susam ve içinde 500 lira olan sadaka kutusunu çalıp kaçtı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi teknik ve fiziki çalışmalar sonucu yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.