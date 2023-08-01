Samsun'da Silahlı Yaralama Zanlısı Serbest Bırakıldı

Samsun'da meydana gelen silahlı yaralama olayının zanlısı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Yeşilyazı Parkı'nda 26 Temmuz günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan K.S. (24) ve O.Ç. (24) parkta buluştu. K.S., husumetli olduğu O.Ç.'yi silahla yaraladı. Kasık bölgesinden yaralanan O.Ç., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından bugün yakalanan zanlı K.S., Samsun Adliyesi'ne getirilerek hakim karşısına çıkartıldı. K.S., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN