Samsun'da Silahlı Yaralama Olayı: Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi, ağabeyinin eski eşinin kocasını silahla yaralayarak gözaltına alındı. Tartışma sırasında yaşanan olayda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde ağabeyinin eski eşinin kocasını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Pınar C, eski eşi Ümit P'den çocuğunu almak üzere Mavi Işıklar Çocuk Teslim Merkezi'ne gitti.

Bu sırada dışarıda bekleyen Pınar C'nin eşi Emrullah C. (32) ile Ümit P'nin kardeşi Onur P. (27) arasında tartışma çıktı.

Onur P, bölgeden uzaklaşmak için aracına binen Emrullah C'ye tabancayla ateş etti.

Başını sıyıran kurşunla hafif yaralanan Emrullah C, kendi imkanlarıyla gittiği özel hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Emrullah C'nin aracına da 2 kurşun isabet ettiği belirlendi.

Canik Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Onur P'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, bulundurma ruhsatlı tabanca, kurusıkı tabanca ve 34 fişek ele geçirildi.

Ayrıca Onur P. ile Emrullah C. arasında geçen hafta tehdit ve hakaret olduğu, bu sebeple soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
