Samsun'da silahlı ve bıçaklı kavga: 4 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay yerine giderek kavgaya karışan şüphelileri yakaladı ve üzerlerinde yapılan aramada silah ve bıçak ele geçirdi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nde 4 kişinin aralarında silahlı ve bıçaklı kavga ettikleri ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Olaya müdahale eden polis ekipleri, kavgaya karışan K.K, A.G, H.Ç. ve M.Ç'yi yakaladı.
Zanlıların üzerinde arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, ?23 fişek ile ?2 bıçak ele geçirdi.