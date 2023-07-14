Samsun'da Silahlı Suç Örgütü Operasyonu: 4 Kişiye Ev Hapsi Cezası

Samsun'da gerçekleştirilen silahlı suç örgütü operasyonunda çete lideri A.K. dahil olmak üzere 4 kişiye ev hapsi cezası verildi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

SAMSUN'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp dün adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden çete lideri A.K.'nin de aralarında olduğu 4 kişiye ev hapsi cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 gün önce organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Samsun merkez ile Ayvacık ilçesi ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, örgüt lideri A.K. ve yöneticilerinin de içinde olduğu 19 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 392 tabanca mermisi, 4 boş kovan, 50 kurusıkı tabanca mermisi, 13 şarjör, 8 senet ve 562 sentetik hap ele geçirildi.