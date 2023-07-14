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Samsun'da silahlı suç örgütü operasyonu: 2 tutuklama

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Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 4'üne ev hapsi verildi ve 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 4'üne ev hapsi verildi, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin Samsun'un İlkadım, Atakum, Canik ve Ayvacık ilçeleri ile İstanbul'da dün düzenlediği eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Samsun Güncel Haberler

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