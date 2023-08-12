Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Kirazlıkçay Mahallesi'nde yürüyen E.T, husumetli olduğu Ş.M'nin silahlı saldırısına maruz kaldı ve bacaklarından yaralandı. Yaralı, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ş.M'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.