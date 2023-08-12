Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Güncel Haberler
Samsun'un Çarşamba ilçesinde Kirazlıkçay Mahallesi'nde yürüyen E.T, husumetli olduğu Ş.M'nin silahlı saldırısına maruz kaldı ve bacaklarından yaralandı. Yaralı, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ş.M'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaraladı.
Kirazlıkçay Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yürüyen E.T, iddiaya göre husumetli olduğu Ş.M'nin silahlı saldırısına uğradı.
Bacaklarından yaralanan E.T. arkadaşları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan Ş.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.