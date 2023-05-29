Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiyi av tüfeği ile ateş ederek yaraladı. Gökçeli Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Meydanında gece saatlerinde yaşanan olayda U.K. henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı T.A'yı av tüfeği ile ateş ederek yaraladı. Boyun kısmından yaralanan ve ilk müdahalenin ardından Salıpazarı Devlet Hastanesine sonrasında ise Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.