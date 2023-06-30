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Samsun'da silahlı saldırıya tutuklama

Samsun'da silahlı saldırıya tutuklama

Güncel Haberler

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı. Harun Altınkaynak'ı (26) silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan B.O'nun (44) İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen B.O, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İlçede dün, B.O, bayram namazı kılmak için evinden çıkan ve iş anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunan Harun Altınkaynak'ı silahla ateş ederek ağır yaralamıştı. B.O, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Harun Altınkaynak'ı (26) silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan B.O'nun (44) İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen B.O, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçede dün, B.O, bayram namazı kılmak için evinden çıkan ve iş anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunan Harun Altınkaynak'ı silahla ateş ederek ağır yaralamıştı.

B.O, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Hisarcık Jandarma Alaçam Samsun Güncel Haberler

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