Samsun'da silahlı saldırıya tutuklama

Atakum ilçesindeki bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili olarak bir şüpheli daha tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.