Samsun'da Silahlı Saldırıya Tepki: Sanık 11 Yıl 8 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralamaktan yargılanan sanık, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan mağdur tedavi altına alındı. Sanık ise tutuklandı ve dava süreci başlatıldı.

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralamaktan yargılanan sanık, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Ebu Suud Efendi Caddesi'nde 23 Mart akşamı silahlı saldırıya uğrayan S.T. (38), karnından vurularak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sait T. tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen D.A. (35), polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. D.A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında mahkeme, D.A.'yı silahla öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN