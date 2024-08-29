Samsun'da silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı daha gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin yolda yürürken silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı daha gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ramazan Başaran'ın (54) silahlı saldırı sonucu ölümüyle ilgili çalışma yürüttü.

Kamera incelemeleri ve sokak araştırması sonucu olayı H.İ. ve Y.K'nin gerçekleştirdiği, C.A'nın ise şüphelileri evinde sakladığı tespit edildi.

İlkadım ilçesi Çandır Mahallesi'nde saklandıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.

İkamette arama yapan ekipler, tek kırma tüfek, otomatik tüfek, havalı tabanca, ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 3 tüfek şarjörü, parçalanmış silah parçaları, kelepçe ve anahtarını ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Liman Mahallesi Mudanya Sokak'ta 18 Ağustos'ta yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Başaran kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti. Saldırıyla bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan O.K. tutuklanmıştı.