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Samsun'da Silahlı Saldırıya 15 Yıl Hapis Cezası

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Samsun'un Alaçam ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, duruşmada pişmanlık duyduğunu belirtti.

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Harun A'yı silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Bilal O. (45) ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Bilal O, duruşmadaki savunmasında, olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, Harun A'yı korkutmak amacıyla ateş ettiğini, yaşanan olaydan pişmanlık duyduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti sanığı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Alaçam ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde Bilal O, geçen yıl 28 Ağustos'ta bayram namazından sonra silahla ateş ederek husumetlisi Harun A'yı (28) ağır yaralamıştı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Bilal O, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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