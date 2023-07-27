Samsun'da silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan bazı şüpheliler tutuklandı.

Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişi daha hayatını kaybederken, olayla ilgili ölü sayısı 2'ye çıkmış oldu.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Dededağ Mahallesi'nde 3 gün önce meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Amcaoğulları arasın çıkan silahlı kavgada Dursun Kıyak, Mustafa Kıyak ve Harun Kıyak yaralandılar. Ağır yaralanan 3 çocuk babası Dursun Kıyak kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mustafa Kıyak ile oğlu Harun Kıyak Bafra Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiler. Mustafa Kıyak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan Ramazan Kıyak ile Abdurkerim Liman'ın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve Ayhan Liman'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - SAMSUN