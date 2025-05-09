Samsun'da Silahlı Saldırı: Tutuklama ve Adli Kontrol
Samsun'un Atakum ilçesinde husumet nedeniyle bir aileye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda şüpheli tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TUTUKLANAN ŞÜPHELİNİN EŞİNE ADLİ KONTROL
Samsun'un Atakum ilçesinde araç alım satımı nedeniyle husumetli olduğu B.B.'yi, eşi S.B.'yi ve oğulları Ö.F.B.'yi tabanca ile vurarak yaralayan Feridun S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Şüphelinin yanındaki eşi Merve S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel