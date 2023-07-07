Samsun'da silahlı saldırı sonucu öldürülen kişinin cinayet şüphelisi yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde tabancayla başından ve dizinden vurularak öldürülen Burak Kasap'ın cinayet şüphelilerinden Ebubekir K. yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SAMSUN'un Canik ilçesinde tabancayla başından ve dizinden vurularak öldürülen Burak Kasap'ın (30) cinayet şüphelilerinden Ebubekir K.(28), yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, ilçeye bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde 3 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, saat 07.00 sıralarında Burak Kasap, Melikşah Sokak üzerinde 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından ve dizinden tabancayla vurulan Kasap, ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Burak Kasap, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri, şüphelilerden Ebubekir K.'yı dün yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.