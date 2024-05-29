Üye Girişi
Haberler

Samsun'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Selçuk Kurt isimli bir kişi, yanına yaklaşan araçtan silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Kurt, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta, Selçuk Kurt'a (35), yanına yaklaşan araçtan silahla ateş edildi.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Aracı tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Selçuk Kurt İlkadım Samsun Güncel Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

 Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

 Çorum'un Alaca ilçesini sel vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Çorum'un Alaca ilçesini sel vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title