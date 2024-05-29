Samsun'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Samsun'un İlkadım ilçesinde, Selçuk Kurt isimli bir kişi, yanına yaklaşan araçtan silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Kurt, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta, Selçuk Kurt'a (35), yanına yaklaşan araçtan silahla ateş edildi.
Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Aracı tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.