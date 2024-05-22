Samsun'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda Asım Cerrah hayatını kaybetti. Saldırgan kaçarken polis çalışma başlattı.
Samsun'un Canik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Gülsan Sanayi 46. Sokak'ta iş yerinin karşısındaki çay ocağında oturan Asım Cerrah'a (42) S.T. (34) tarafından tabancayla ateş edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cerrah'ı kentteki özel hastaneye kaldırdı.
Cerrah, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olay yerinden kaçan S.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırıda ölen Asım Cerrah'ın, Canik Belediyesi önünde, 19 Ağustos 2020'de Hüsame Ünveren'i silahla öldüren ve yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklardan Ahmet Cerrah'ın ağabeyi olduğu öğrenildi.