Samsun'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda, Burak Kasap başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kasap, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.