Samsun'da Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda, Burak Kasap başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kasap, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Samsun'un Canik ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, E.K, Belediye Evleri Mahallesi Melikşah Sokak'ta Burak Kasap'a tabancayla ateş etti.
Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Kasap, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Kasap, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olay yerinden otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.