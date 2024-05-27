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Samsun'da silahlı saldırı sonucu 3 şüpheli yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir araçla havaya ateş açıp, olay yerinden kaçan 3 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir araçla havaya ateş açıp, olay yerinden kaçan 3 şüpheli yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir araçtan silahla havaya ateş edildiği ihbarını değerlendiren ekipler harekete geçti.

Polis ekipleri, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan kimlikleri tespit edilen İ.E (25), D.E (22) ve E.Ö'yü (23) operasyonla bulundukları ikamette gözaltına aldı.

Ekipler, araç ve belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet tüfek şarjörü, 11 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirdi.

Olayla ilgili İ.E. (25), D.E. (22) ve E.Ö. (23) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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