Samsun'da Silahlı Saldırı: Sevdiği Kızla Gördüğü Genci Ağır Yaraladı

Samsun'un Bafra ilçesinde sevdiği kızla gördüğü genci silahla ağır yaralayan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Olay, Fatih Mahallesi Büyük Park önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Gürkan Gündoğdu (22) kız arkadaşı H.Y. (25) ile Büyükpark'tan çıkarken Yavuz U. (32) ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada bacağına ve sırtına bıçak darbesi alan Yavuz U., silahla Fahrettin Gürkan Gündoğdu'ya 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri göğsüne isabet eden Gündoğdu, ağır yaralandı. Ağır yaralanan Gündoğdu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olay sonrası kaçan Yavuz U., polis tarafından Ozan Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN