Haberler

Samsun'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan müşteri yaralandı

Samsun'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan müşteri yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bafra ilçesinde bir telefoncu dükkanında müşteri olarak bulunan R.L., silahlı saldırıya uğradı ve yaralandı. Olayla ilgili firari şüpheli M.C.K'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

? Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ?Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir telefoncu dükkanının içerisinde müşteri olarak bulunan R.L. (57), silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan R.L, Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

? Polis ekipleri, kimliği belirlenen firari şüpheli M.C.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralanan R.L'nin 14 Ağustos 2025 tarihinde M.C.K'nin amcası S.K'yi silahla yaraladığı ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı

Şaka gibi olay! Fener'in transferine kızıp bıçakla balkona fırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

Yürek ısıtan anlar! Çevik Kuvvet anne ve bebeğine kalkan oldu
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı

Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı