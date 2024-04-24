Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

Orta Mahalle'de M.D'ye ait kereste deposuna, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir araçtan ateş açıldı.

Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan M.D, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından araçla kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.