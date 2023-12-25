Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi Derya Sokak'ta kimliği belirsiz kişiler plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille E.E'yi takip etmeye başladı.

Takip edildiğini fark eden E.E. bölgedeki bir apartmanın bahçesine girmek istediği sırada, otomobilden inen kişi E.E'ye silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Yaralanan E.E, çevredeki bir vatandaş tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından otomobil ve silahlı saldırıyı gerçekleştirilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.