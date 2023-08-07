Samsun'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi bacağından yaralandı. Yaralı şahıs saldırganı tanımadığını belirtti.
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan O.K., bacağından yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.K. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Yaralı şahıs ise kendisini vuranı tanımadığını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel