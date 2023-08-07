Samsun'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan O.K., bacağından yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.K. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan kaçtı. Yaralı şahıs ise kendisini vuranı tanımadığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN