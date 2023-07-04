Üye Girişi
Haberler
Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Canik ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla başından ve dizinden vurulan Burak Kasap ağır yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde kimliği belirsiz kişi  ya da kişilerce  tabancayla başından ve dizinden vurulan Burak Kasap (30), ağır yaralandı.

Olay, Canik ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Saat  07.00 sıralarında Burak Kasap, Melikşah Sokak üzerinde yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tabancayla ateş etmesiyle başından ve dizinden yaralandı. Silah seslerini duyup pencereden bakan çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Burak Kasap, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burak Kasap'ın durumunun ağır olduğu bildirilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Öncel - Güncel

Canik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title