Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonucunda Harun Altınkaynak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Şüpheli yakalandı ve yaralının hayati tehlikesi devam ediyor.