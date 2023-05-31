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Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı. Olayda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi silahla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Hacınabi Mahallesi Belediye Caddesi'nde bulunan eğlence mekanında Z.Ö. (27), aralarında husumet bulunan V.B'ye tabancayla (29) ateş etti.

Ağır yaralanan V.B. sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. V.B, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan Z.Ö'yü ilçe merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Samsun Bafra Güncel Haberler

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