Samsun'da Silahlı Saldırı: Bar Çalışanı Yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir bar çalışanı, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda sırtından yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken saldırgan yakalandı.
Körfez Mahallesi'ndeki bir barda çalışan Ö.A. (30), gece saatlerinde iş yerinin önünde beklediği sırada yanına gelen şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
Sırtından yaralanan Ö.A, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.
Ö.A'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaçan şüpheli F.M. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel