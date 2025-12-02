Samsun'da Silahlı Saldırı: 7 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'un Canik ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak'ta K.Y. (20) ve Y.İ.C'nin (18), husumetli oldukları kişiler tarafından silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler E.İ. (22), A.S. (24), K.R. (18), Y.S. (26), S.E.Ç. (18), G.S. (20) ile B.S. (15) adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak'ta 30 Kasım'da husumetli oldukları kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralanan K.Y. ve Y.İ.C, hastaneye kaldırılmıştı.