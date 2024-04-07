Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Samsun'da Silahlı Saldırı: 6 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde silahlı saldırı sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alparslan Mahallesi Genç Sokak'ta, otomobilden inen K.K. ve B.Ç, aralarında husumet olduğu öğrenilen bankta oturan kişilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Saldırıda, A.D.C. (20), B.Ç. (22), M.A. (22), T.Ş. (26), S.C.A. (26) ve Ü.O. (15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan A.D.C, B.Ç, M.A. ve Ü.O. Bafra Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliler K.K. ve B.Ç'yi ilçe merkezine girerken gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Alaçam Samsun Saldırı Olay Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 NİSAN RESMİ TATİL Mİ? 8 Nisan resmi kurumlar açık mı? Pazartesi tatil mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramı'nda Metro, Marmaray, Vapur, Metrobüs bedava mı? Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço'nun hastalığı nedir, son durumu ne? SÜPER KUPA MAÇI ERTELENDİ Mİ? 7 Nisan GS-FB derbisi neden iptal edildi? Süper Kupa maçı ne zaman olacak? Fenerbahçe neden sahadan çekildi? Süper Kupa maçı tatil edildi mi? GS-FB derbisi neden iptal oldu? SÜPER KUPA MAÇI İPTAL Mİ? 7 Nisan Süper Kupa maçı yarıda mı kaldı? Süper Kupa derbi maçı neden iptal edildi? Kirli Sepeti bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Kirli Sepeti yeni bölümü yayınlanacak mı? Kirli Sepeti neden yok? Fenerbahçe sahaya çıkacak mı? Süper Kupa maçı oynanacak mı? Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçını hangi kanal veriyor? Fener-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Bayram namazı saat kaçta 2024? Zonguldak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Yozgat bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Yalova bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Uşak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Tunceli bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Tokat Bayram namazı saat kaçta 2024? Tokat bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title