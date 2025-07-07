Samsun'da Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan iki kişinin ardından, firari olan dört şüpheli yakalandı. Olayın ardından yapılan aramalarda üç ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Samsun'un Atakum ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili firari olan 4 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra 4 farklı araç kullanarak kaçtıkları öğrenildi. Tarafların birbirini tanıdığı, alkollüyken tartıştıkları ve arkadaş oldukları öğrenildi. Yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel