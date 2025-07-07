Samsun'da Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi bulunurken, olay sonrası kaçan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Samsun'un Atakum ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili firari olan 4 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra 4 farklı araç kullanarak kaçtıkları öğrenildi. Tarafların birbirini tanıdığı, alkollüyken tartıştıkları ve arkadaş oldukları öğrenildi. Yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emre ÖNCEL/ATAKUM, (Samsun),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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