Samsun'da Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi bulunurken, olay sonrası kaçan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Samsun'un Atakum ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili firari olan 4 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra 4 farklı araç kullanarak kaçtıkları öğrenildi. Tarafların birbirini tanıdığı, alkollüyken tartıştıkları ve arkadaş oldukları öğrenildi. Yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emre ÖNCEL/ATAKUM, (Samsun),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel