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Samsun'da silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırı sonucu yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi İnce Sokak'ta Ö.K. (26), M.T. (21) ve A.Ç. (17), pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz İlkadım Samsun Samsun Saldırı Olaylar Gözaltı 3. Sayfa Güncel Haberler

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