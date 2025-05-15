Samsun'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde Mert T. (16), aralarında husumet bulunan amcasının oğlu Gökhan T'yi (29), tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan biri de kahvehanede oturan Doğan A'ya (59) isabet etti.

İhbar üzerine, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gökhan T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timlerince olay yerinin arka sokağında yakalanan Mert T, emniyete götürüldü.