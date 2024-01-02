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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde, silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede 5 adet boş kovan bulunurken, faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kışla Mahallesi Kolay Sokak'ta yürüyen Oğuzhan A. (23), kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Oğuzhan A, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinde yapılan incelemede 5 adet boş kovan bulurken, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

İlkadım Samsun Saldırı Güvenlik Hastane 3.Sayfa Güncel Haberler

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