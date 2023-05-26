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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Güncel Haberler

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.İ.'nin tüfekle ateş etmesi sonucu kolundan yaralanan G.D. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ö.İ. ise kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekkeköy Samsun Güncel Haberler

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