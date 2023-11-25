Samsun'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Körfez Mahallesi'nde oto yıkama dükkanı önünde karşılaşan 2 grup arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, 3 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle olay, daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olaya karışan 8 kişi ise gözaltına alındı.