Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Samsun'un Havza ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Samsun'un Havza ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Mehmetçik Meydanı'nda, T.B.D (17), aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen G.S. ile karşılaştı. T.B.D. üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile G.S'yi kovalayarak 3 el ateş etti. Bacağından yaralanan G.S, 112 Acil Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.S. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. T.B.D. ise silahıyla Havza İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Güncel Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu Hisarcık Samsun Havza Güncel Haberler

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