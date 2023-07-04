Samsun'da silahlı kavga sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada ağır yaralanan Tuğrul B., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki aile arasındaki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şirinköy Mahallesi Döşeme mevkisinde akraba iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada yaralanan ve Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Tuğrul B. (25), yaşam mücadelesini kaybetti.

Tuğrul B'nin cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İlçede 2 Temmuz'da aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akraba iki ailede arasındaki silahlı kavgada Tuğrul B, Yaşar B. ve Turgay B. çeşitli yerlerinden vurulmuş, kavgayı ayırmaya çalışan Sani B. ise seken kurşunla omzundan yaralanmıştı.

Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Tuğrul B, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

Olayın ardından Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 3 zanlıdan Abdullah B. ile oğlu Soner B. tutuklanmış, Bülent B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.